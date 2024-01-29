ВСУ снова нанесли ракетный удар по центру Донецка. «Пятый канал» опубликовал видеорепортаж с места атаки.

Сообщается, что противник использовал кассетные боеприпасы, осколки которых разбили стекла в научно-исследовательском центре. По предварительной информации, три человека получили ранения разной степени тяжести, еще трое погибли в результате террористической атаки ВСУ.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что взрывом также уничтожено несколько автомобилей жителей столицы ДНР.

Информацию об ударе по Калининскому району Донецка подтвердил и мэр города Алексей Кулемзин. Он отметил, что пока точное количество пострадавших от обстрела боезарядами РСЗО «Град» неизвестно.