ВСУ сбросили на Кировский район Донецка взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДРН в СЦКК.

Отмечается, что атака осуществлялась в 8:50 по Московскому времени. Сброс взрывоопасного предмета зафиксирован на юго-западе столицы ДНР.

Напомним, ВСУ продолжают террористические атаки Донецка. Для их прекращения недостаточно освобождения Марьинки, необходимо также выбить боевиков ВСУ из Авдеевки и Курахово.

Ранее эксперты также предлагали способы прекращения атак на Белгород. Один из них – это вычисление рубежей, с которых наносятся удары и организация засады для уничтожения сил противника еще до новой атаки.