Ситуация в Белгородской области существенно обострилась после начала регулярных обстрелов со стороны Украины. «МК» пообщался с военными экспертами, которые предложили способы защиты региона от вражеских ударов.

Так, автор тг-канала «Записки ветеранов» предложил весьма эффективный, но очень сложный в реализации вариант, который позволит уничтожать боевые системы противника. По его мнению, необходимо организовать засаду.

Все дело в том, что боевики ВСУ наносят удары с определенных точек. Они выходят на огневой рубеж, производят залп и тут же меняют позицию. Если заранее навести артиллерийские орудия или другие боевые системы на эти точки, можно уничтожить противника.

Эксперт пояснил, что для реализации подобного плана потребуется слаженная работа, а также эффективная разведка, позволяющая вычислить все возможные огневые рубежи. Однако в результате действия ВСУ станут гораздо более предсказуемыми, что позволит эффективно уничтожить их РСЗО и обеспечить безопасность Белгорода и всего региона.