Командование ВСУ и западные эксперты в замешательстве, так как не могут предугадать, что будет делать Россия, в каком направлении она нанесет новый удар. Такая непредсказуемость – это хорошо, так как противник впадает в отчаяние от неспособности прочитать дальнейшие действия, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

Он пояснил, что нынешние действия ВС РФ называют активной обороной. Одни подразделения продолжают удерживать ранее укрепленные позиции, а другие тем временем уверенно продвигаются вперед сразу на нескольких направлениях.

Подобная тактика совершенно запутывает ВСУ, украинские и западные стратеги просто не могут понять, что будет дальше и как действовать им самим. Так, у Серебрянского лесничества активно работает российская артиллерия, которая наносит огневое поражение вражеским подразделением, под Макеевкой вперед движется пехота, покрывшая почти два километра вглубь украинских позиций, в Синьковке под Купянском ВС РФ успешно отразили атаку противника.