На проблемы с сердечно-сосудистой системой могут указывать множество симптомов – отдышка, боль в груди, отеки. Однако есть некоторые признаки, указывающие на серьезные проблемы с сердцем, на которые люди могут порой не обращать внимания.

Среди симптомов возможного заболевания сердца специалисты рекомендуют обращаться внимание на кожный покров. Если присутствует чрезмерная бледность кожи, то стоит проверить свое здоровье. Ведь такой «нетипичный признак» чаще всего многие люди просто игнорируют.

По словам кардиолога, кандидата медицинских наук Гранта Шехяна назвал еще ряд нетипичных признаков сердечно-сосудистых заболеваний.

«В далеко зашедших стадиях сердечных заболеваний внешним признаком болезни может быть тусклый взгляд, направленный непонятно куда. А также ухудшение умственных способностей”, – подчеркнул кардиолог.

Шехян также отметил, что в таком состоянии человек быстро переутомляется, чувствует сонливость и постоянную усталость.