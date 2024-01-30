Российские туристы впервые за четверть века воспроизведут действия группы советских туристов, которые 2 февраля 1959 года при загадочных обстоятельствах погибли вблизи горы Холатчахль в Свердловской области. Это подтвердил организатор турпохода А. Королев.

Королев сообщил, что 10-дневная экспедиция организована при содействии Фонда памяти группы Дятлова. Туристическая группы выйдет из Екатеринбурга и отправится к горе Холатчахль, следуя по пути, который прошли советские туристы во главе с Игорем Дятловым. В экстремальном путешествии туристов будут сопровождать местные жители народа манси. Они планируют передвигаться на снегоходах.

В ходе экспедиции запланированы три ночевки, в том числе на месте, где стояла палатка Дятлова. Туристы планируют посетить все точки маршрута, в том числе 41 квартал. Будет проведена серия экспериментов. В день таинственной гибели группы Дятлова 2 февраля группа королева планирует выйти на связь и сообщить о результатах экспедиции.