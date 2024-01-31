Беспилотных аппаратов, способных пролететь шесть тысяч километров и ударить по Сибири или Дальнему Востоку в распоряжении Украины нет. В этом уверен военный эксперт Алексей Леонков, отметивший при этом, что отдельные украинские дроны могут преодолеть 3 000 км.

В интервью порталу NEWS.ru Леонков заявил, что вряд ли беспилотники ВСУ запускают диверсанты с территории России. У Киева есть возможность осуществлять управление БПЛА через спутниковые системы связи Starlink, поэтому дроны вполне могут прилетать с Украины.

«Один спутник Starlink обеспечивает дальность связи в режиме реального времени порядка 1400 км. Поэтому такие залеты в дальние области вполне реальны», — заявил аналитик.

Также он отметил, что для полетов до Сибири или Дальнего Востока требуются реактивные БПЛА. Они отличаются большими размерами, легко выявляются системами ПВО. Впрочем, у Киева нет таких дронов и, соответственно, возможностей для ударов по этим регионам России.