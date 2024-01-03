Киев мог устроить теракт с нанесением ударов по Белгороду перед Новым годом по приказу Запада, считает военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что если это действительно так, то англосаксы намереваются окончательно бросить Украину и поэтому хотят напоследок «измазать Киев кровью русских».

Также Сладков назвал две других причины, по которым Украина ударилась в откровенный терроризм. Первая из них – это стремление показать западным кураторам свою «волю к победе» и «несокрушимость», а вторая – агония ВСУ и желание как можно больше навредить России перед окончанием боевых действий.

Напомним, ранее военный корреспондент Андрей Руденко высказал мнение, что удары по Донецку и Белгороду – это больше информационная атака. Киевские «шоумены», захватившие власть на Украине, таким образом пытаются убедить общество и Запад в том, что на что-то еще способны.