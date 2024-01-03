Удары ВСУ по Белгороду и Донецку – это последняя соломинка, за которую киевский режим хватается перед наступлением хаоса и паники на Украине. Страну полностью контролируют «шоумены», которые таким образом показывают, что «хоть что-то могут», считает военный корреспондент Андрей Руденко.

В масштабах противостояния на Украине ее террористические атаки нельзя назвать даже комариным укусом. Но Киев преподносит их так, будто совершает какой-то неимоверный подвиг.

«Данные преступления преподносят обезумевшему обществу как крупную «перемогу». А на самом деле, в плане масштабов этой войны, это даже не комариный укус. А вот как информационная атака — это ход серьезный», — написал Руденко в своем телеграм-канале.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары ВСУ по Белгороду террористическим актом, так как они целенаправленно наносились по гражданскому населению. Также он заявил, что РФ обязательно ответит на эти атаки и любые другие преступления Киева.