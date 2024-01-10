Шесть украинских пограничников, которые служили на рубеже Белгородской области, сдались в плен. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал запись, в котором боевики сообщили о причинах своего решения.

На кадрах видео один из солдат заявляет, что их просто оставили на границе, причем в течение десяти дней бойцы находились на своих позициях, не имея для этого необходимого обеспечения. Они были вынуждены сдаться, чтобы не погибнуть.

Кроме того, пограничник выразил благодарность бойцам ВС РФ, которые поступили согласно договоренностям и сохранили жизнь всем украинцам.