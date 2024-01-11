На трассе Тюмень-Екатеринбург дальнобойщик попал в ДТП, после чего шесть часов пролежал в холодной кабине с инсультом, пока прибывшие на место аварии сотрудники ДПС ждали, что он «протрезвеет». В итоге скорую помощь потерпевшему вызвали другие водители. Об этом в своем материале сообщает портал E1.RU.

46-летний водитель фуры из Камышлова попал в реанимацию Свердловской областной больницы с диагнозом «геморрагический инсульт». При этом мужчина шесть часов пролежал в холодной кабине грузовика на морозе, поскольку сотрудники ДПС решили, что он пьяный. При этом скорую помощь водителю вызвали не сотрудники правоохранительных органов, а прибывший на место другой водитель, который должен был эвакуировать грузовик на стоянку предприятия.

Водитель грузовика заметил у своего коллеги признаки инсульта, а именно перекошенное лицо и обездвиженную правую руку. В больнице водителю фуры сделали компьютерную томографию, которая и определила точный диагноз. При этом никаких следов алкоголя в крови у дальнобойщика обнаружено не было.

Теперь родственники пострадавшего от инсульта водителя готовят обращение в Следственный комитет по поводу бездействия сотрудников ГИБДД.