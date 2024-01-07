Актер Вениамин Смехов, который критически относится к специальной военной операции, все же продолжает жить и работать в России. Информацию об этом нашел портал News.ru.

В прошлом году прошли слухи, что Смехов уехал в Израиль для постоянного проживания, но актер опроверг подобные сведения. Он заявил, что участвует в мероприятии «СловоНово», которое происходит из Перми, однако в настоящее время проводится на Земле обетованной. По словам артиста, это весьма красивое мероприятие, популярное среди россиян, живущих в Израиле.

Также Смехов регулярно организует «Вечера поэзии» в Тель-Авиве, поэтому летает туда.

В январе актер намерен провести несколько творческих встреч и в Москве. При этом он постоянно подчеркивает, что не намерен изменять свои политические взгляды.