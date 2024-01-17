Коту Сергею, который лишился теплого местечка из-за жалобы недовольных покупателей, предложили новое место, пишет «Подъем».

Посетители продуктового магазина на Курортном проспекте прекрасно знали кота Сергея. В магазине ему даже выделили «рабочее место». Но нашелся покупатель, который счел недопустимым присутствие животного в магазине продуктов. Он пожаловался в Роспотребнадзор, который предписал: кота убрать.

Сергея пришлось «уволить». Покупатели собрали пять тысяч подписей под петицией с требованием вернуть Сергея. В его защиту даже выступил Дмитрий Куклачев, сын легендарного клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева.

В ведомстве подтвердили, что жалоба вполне обоснована. Животное может находиться в магазине, но лишь в том случае, если там не торгуют продуктами питания. Кот Сергей может быть восстановлен в должности, но в магазине, который продает сувениры, товары для животных или любой другой непродовольственный товар. Коту повезло – работать ему теперь не придется, ведь его забрал домой сердобольный сотрудник магазина.