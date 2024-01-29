ВСУ начали полномасштабную перегруппировку сил впервые после провала контрнаступления. Теперь главными их задачами станут террористические акты в приграничных регионах России, считает военный корреспондент Юрий Кот.

Он рассказал порталу “Царьград”, что Киев после перегруппировки будет совершать диверсионные вылазки, а также вербовать диверсантов из числа лояльных к Украине жителей РФ. Ничего другого ему не остается, так как Запад хоть и продолжает финансировать страну, но объемы военной помощи сильно сократились. Остается лишь террористическая деятельность. Причем для ее предотвращения Россия может сделать только одно – выполнить все задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным перед началом СВО и выйти к границам Словакии и Венгрии.

В этом случае Москва восстановит свой авторитет в Восточной Европе, а также сможет вновь заняться объединением всех славянских народов, отметил военкор.