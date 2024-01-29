Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2024» прошел в минувшие выходные в Казани. За победу в грандиозном шоу, длившемся больше 4 часов, боролись 30 красавиц из различных уголков региона. Об этом в своем материале сообщает портал 116.ru.

Конкурсная программа состояла из трех основных этапов, в которых девушки демонстрировали членам жюри не только свою природную красоту, но и таланты. Первый этап назывался «визитка», в котором девушки рассказывали о себе, своих целях в жизни и достижениях. После девушки вышли на сцену в купальных костюмах, а члены жюри определили десятку финалисток.

В следующем этапе девушки ответили на вопросы, сгенерированные искусственным интеллектом, чтобы продемонстрировать свое остроумие и способность подать себя на публике. Также девушки порадовали присутствующих в зале зрителей выходом на сцену в вечерних платьях.

В номинации «Мисс Казань – 2024» победу одержала 16-летняя Александра Кочергина, а главный титул «Мисс Татарстан – 2024» получила 14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов.