Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают позиции украинских сил в районе Авдеевки массированными ударами авиационных бомб, оснащенных модулем коррекции и планирования. Соответствующие кадры российских ударов по позициям ВСУ были опубликованы в Телеграм-канале «Работайте, братья».

Российская авиация точными ударами разносит в щепки позиции украинских сил, расположенные в городской застройке на Авдеевском направлении. Всего на опубликованных кадрах можно увидеть около десяти ударов управляемыми авиабомбами по позициям боевиков ВСУ. Предположительно российские летчики применяли ФАБ-500, оснащенные модулями коррекции и планирования.

Ранее стало известно, что российским штурмовикам удалось провести дерзкую вылазку в тыл позиций противника на Авдеевском направлении, захватив хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ, расположенный в бывшем ресторане «Царская охота».