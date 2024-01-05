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Российские инженеры разработали уникальные балки для патрульных автомобилей инспекторов ДПС, способные при помощи видеокамер измерять скорость попутных и встречных автомобилей в движении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании-разработчика нового устройства Сергея Кусова.

«Система будет измерять скорость автомобилей в транспортом потоке по видеоизображению с установленных на них камер, без радара. То есть, если раньше контроль скорости осуществлялся благодаря радару, встроенному в корпус балки, то теперь новый комплекс видеофиксации будет проводить вычисление скорости по видеокадрам. Хотя, конечно, по желанию заказчика, радар также может быть задействован», – заявил Кусов.

По его словам, установленная на автомобиле ДПС «умная» балка способна контролировать скоростной режим, как встречного, так и попутного транспорта в радиусе примерно 100 метров.

«В России новую разработку планируется официально заявить в этом году. Уже сейчас система внесена в реестр средств измерений, а также получен сертификат на российское производство. В данный момент проходит процедура принятия новой разработки в органах МВД», – резюмировал Кусов.