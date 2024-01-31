Звук взрыва, который слышали жители Санкт-Петербурга в ночь на 31 января, был вызван уничтожением украинского беспилотника. Сбили его зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф», сообщило местное издание «Фонтанка».

В 4:20 зафиксировано попадание по вражескому БПЛА над Копино. Однако он все же продолжил движение, долетел до Глухоозерского шоссе и рухнул только на территории предприятия «Невский мазут».

В результате падения дрона вспыхнули пустые цистерны, однако сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и погасили пламя.

Пострадавших нет. В аэропорту Пулково после инцидента был объявлен план «Ковер», из-за которого пришлось разворачивать уже заходивший на посадку лайнер из Душанбе.