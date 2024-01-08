Директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась хорошей вестью. В ночь на 7 января (под Рождество Христово) у овцы святого Якоба родилось двое ягнят. Об этом Акулова сообщила в своем Телеграм-канале, пожелав всем мира и благодати.

«Благая весть! В нашем зоосаде родились сегодня в ночь два ягненка у Овцы святого Якоба», – написала директор Московского зоопарка.

Стоит отметить, что овцы святого Якоба являются одной из древнейших пород. Сейчас эти животные встречаются достаточно редко. Поэтому рождение ягнят в неволе является настоящим событием.

Считается, что данная порода овец известна более 3 тысяч лет назад. В 17 веке овцы святого Якоба были привезены в Англию из Ближнего востока в качестве декоративных животных. У этих овец сохранился ген многорогости, поэтому их главной особенностью является наличие двух пар рогов – верхние прямые и нижние закругленные.