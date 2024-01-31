На Украину не вернулись 65 пленных, которые были включены в список на обмен 24 января, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Не очень понятно, что его так удивило, учитывая, что ВСУ сбили самолет с этими военнопленными.

«Основа списка осталась прежней. Но, к сожалению, за исключением списка из 65 человек, которых Россия объявила погибшими», заявил Юсов.

Ранее Координационный штаб Украины подтвердил, что 24 января 65 военнопленных ВСУ должны были вернуться на родину.

Напомним, ВСУ сбили над Белгородской областью самолет Ил-76, на котором летели 65 военнопленных. Следом летел еще один транспортник, но его своевременно развернули, чтобы избежать атаки украинской ПВО.