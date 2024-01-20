В последнее время российские автомобилисты начали массово жаловаться на возросшее количество уведомлений о зафиксированных правонарушениях дорожными камерами. В частности, речь идет о штрафах за езду с неисправными дневными ходовыми огнями или выключенными фарами. Журналисты портала njcar.ru опубликовали материал с разъяснениями представителей ГИБДД, касательно данного типа правонарушений.

Езда на автомобиле в темное время суток без включенных фар является нарушением, за которое в соответствии со статьей 12.20 КоАП предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. В случае фиксации данного нарушения дорожной камерой предусмотрен только штраф. По словам представителей ГИБДД, большая часть камер на дорогах Российской Федерации способны фиксировать данный вид правонарушений.

В соответствии с действующими правилами дорожного движения в темное время суток автомобиль должен передвигаться с включенными фарами, а в дневное время с горящими ходовыми огнями. При этом обработкой данных, фиксируемых дорожными камерами, занимаются нейронные сети. Однако окончательное решение о вынесении постановления и штрафа принимает инспектор ГИБДД.