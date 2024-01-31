Киев совсем скоро столкнется с нехваткой боеприпасов, которая принесет ему весьма серьезные проблемы. Об этом заявили лидеры Эстонии, Дании, Германии, Нидерландов и Чехии. Они призвали Евросоюз расширить совместное финансирование и увеличить усилия по военной помощи Украине.

В письме, составленном канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министрами перечисленных выше государств, говорится, что обязательства стран Европы по военной помощи, которые уже даны Киеву, могут не удовлетворить его потребности. Между тем снаряды для артиллерийских систем стремительно заканчиваются.

При этом боевые действия на Украине вряд ли закончатся быстро, поэтому Европа должна принять меры для усиления поддержки ВСУ.

По словам авторов письма, Киеву нужны также новые артиллерийские установки, беспилотники, танки, средства противовоздушной обороны и другие виды вооружений. Но размещаемые сегодня заказы на технику, оружие и боеприпасы будут выполнены только в следующем году.