Автомобиль Sunbeam 1000 hp, установивший в далеком 1927 году рекорд скорости на суше, разогнавшись до внушительной скорости в 327,97 км/час, планируют отреставрировать. На 27 января назначено мероприятие по сбору средств для реализации задуманного проекта, которое пройдет в Национальном автомобильном музее города Бьюли, где в настоящий момент и хранится Sunbeam 1000 hp. Об этом в своем материале пишет «Чемпионат».

Разработанная под руководством Луи Коталена и при участии Джека Ирвинга в 1926 году компанией Automobiles Talbot-Darracq машина разгонялась при помощи пары авиационных двигателей Sunbeam Matabele с рабочим объемом 22,4 литра и мощностью в 435 лошадиные силы. Один из силовых агрегатов располагался в передней части автомобиля, а второй – в задней.

Примечательно, что автомобиль Sunbeam 1000 hp впервые в истории США составил конкуренцию американским машинам в заездах по установлению рекордов скорости на пляже Дайтоны. Генри Сигрейв управлял автомобилем 29 марта 1927 года, когда Sunbeam 1000 hp установил новый скоростной рекорд, разогнавшись до 327,97 км/час. Предыдущий рекорд составлял 281,44 км/час.