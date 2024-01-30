В районе Клещеевки уссурийские десантники обнаружили три вражеских танка и навели на них удары дронов-камикадзе «Ланцет», рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые машины ВСУ «увидел» с воздуха разведывательный беспилотный аппарат Zala, который постоянно летает на тактическую глубину для отслеживания перемещений противника и обнаружения живой силы, техники и вооружений. Именно во время одного из таких вылетов были обнаружены два украинских танка, сообщают «Известия».

Координаты боевых машин отправили на командный пункт, после чего по ним ударили «Ланцеты». Операторы разведывательного беспилотника Zala корректировали эту атаку, что позволило успешно поразить обе цели.

Позже, уже глубокой ночью, рядом с той же Клещеевкой был обнаружен и уничтожен «Ланцетом» еще один танк.