Ликвидированные французские наемники скорее всего входили в состав «Иностранного легиона». Такое предположение высказал политолог Ксавье Моро.

Он отметил, что такое количество французов на передовой стало неожиданностью. Обычно там находятся поляки и американцы, а также канадцы и «солдаты удачи» из Великобритании. Но факт остается фактом, в результате удара российской высокоточной ракетой около 60 французских боевиков было ликвидировано. Еще 20 получили ранения и попали в госпитали.

Париж сперва попытался откреститься от своих граждан, заявив, что никаких наемников из Франции на Украине нет и быть не может. Однако посол страны в Москве после вызова в МИД РФ, где ему были предъявлены неопровержимые доказательства, был очень задумчивым.

Наличие французов в зоне СВО подтвердили издание Times, опубликовавшее интервью с одним из наемников, а также журналистка Кристель Неан. Она живет на Донбассе и заявляет, что представители «Иностранного легиона» с 2014 года находятся на Украине.

Британские журналисты также выяснили, что на Украине воюют десятки легионеров Французского иностранного легиона, поэтому в Харьковской области вполне могли быть уничтожены именно они.