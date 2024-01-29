Учительница Галина С. Из Чебоксар подожгла кабинет в одной из школ города, в котором она вела уроки для начальных классов. В видеообращении, отправленном в чат, она заявила, что 4 месяца проходит «путь самурая».

Женщина заявила, что за этот период она успела во всех банках отменить кредиты, дважды преступила закон, совершив кражи, а также заложила имеющиеся у нее драгоценности. Также по ее словам, поджог школы как-то связан с поддержкой учительницей Украины.

«Если я попаду в клетку или крытую, я смогу спокойно разложить по понятиям кто я по жизни», – также заявила педагог в видеообращении.

К счастью, обошлось без пострадавших, пожар в кабинете быстро ликвидировали экстренные службы. Саму поджигательницу задержали полицейские. Сейчас они выясняют мотивы ее поступка.