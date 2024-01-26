Ученые зафиксировали предсмертный фейерверк окраса хамелеона

На драматических кадрах самка хамелеона, находясь в агонии смерти, вспыхивает потрясающими цветами. Используя покадровую фотографию, исследователи запечатлели красочные мгновения последних нескольких часов короткой жизни рептилии. Источник: Live Science.

«В последние минуты жизни ее кожа вспыхивает разными цветами, будто бы она произносит свои последние слова», – прокомментировал ролик, представленный на YouTube, рассказчик Бампер Робинсон.

Предсмертная видеозапись хамелеона Лаборда (лат. Furcifer Labordi) была выполнена в лесу Киринди на западе Мадагаскара. У этого вида четвероногих позвоночных одна из самых коротких продолжительностей жизни: он живет всего четыре-пять месяцев после вылупления, причем развитие внутри яйца длится дольше (около восьми-девяти месяцев), чем жизнь вне его.

Уникальные кадры

В новом ролике телесети PBS из сериала «Большие маленькие путешествия» представлен процесс того, как самка хамелеона Лаборда откладывает яйца и закрывает их песком, чтобы защитить от воздействия близящегося засушливого сезона.

«Самки хамелеонов вкладывают всю свою энергию в производство яиц, которым необходимо пережить долгую засуху, находясь под землей», – сообщили для Live Science по электронной почте продюсер Валерия Фаббри-Кеннеди и герпетолог Крис Раксуорси из Американского музея естественной истории. «Они умирают всего через несколько часов после того, как сделали кладку, у них почти не остается жизненных ресурсов».

Прибыв на Мадагаскар, команда ученых надеялась запечатлеть полный жизненный цикл этого малоизвестного вида – и вдруг они заметили, что одна особь «замедлилась и, казалось, быстро угасала». Исследователи установили возле этой самки камеру замедленной съемки, а когда вернулись через два часа, обнаружили ее мертвой.

«После, просматривая отснятый материал, мы были поражены и тронуты красочным зрелищем, которое запечатлела камера – ученые никогда прежде не наблюдали такого в дикой природе», – утверждают Фаббри-Кеннеди и Раксуорси.

Кожа хамелеонов меняет цвет, расширяя и сжимая специальные клетки, содержащие нанокристаллы – процесс, меняющий то, как эти кристаллы отражают свет. В представленном ролике кожа хамелеона мерцает и меняет цвет подобно фейерверку.

«Во время агонии смерти нервные сигналы продолжают передаваться и изменять форму клеток кожи, создавая хаотичные разноцветные узоры», – пояснили Фаббри-Кеннеди и Раксуорси.

Эта экстремальная стратегия выживания – запрограммированная смерть, при которой самки умирают после кладки яиц – наблюдается у многих других видов, включая осьминогов и мотыльков.

У хамелеонов Лаборда самцы тоже умирают до наступления засушливого сезона, предварительно израсходовав все свои ресурсы на битву за возможность размножиться. Это означает, что две трети года вся популяция хамелеонов этого вида существует только в яйцах, закопанных под землю. «Взрослые особи хамелеонов Лаборда не эволюционировали, чтобы суметь пережить [засушливый сезон]», – добавили Фаббри-Кеннеди и Раксуорси.