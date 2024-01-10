Учеными был разработан новый вид сверхпрочного материала, оказавшегося прочнее келавра. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials.

Новый аморфный материал создан на основе карбида кремния. И предел текучести у него в 10 раз выше, чем у келавра. Кроме того, данный материал имеет отличные механические свойства. Это может быть использовано с целью виброизоляции электронных чипов.

Новый материал можно широко применять в различных сферах. Он может стать незаменимым для создания высокопроизводительных биомедицинских устройств. Также его можно использовать в вычислительной технике.

Нидерландский ученый Ричард А. Норте из Делфтского технологического университета объяснил, что структура аморфных материалов позволяет им адаптироваться к различным подложкам и легко использоваться с высокой производительностью. Кроме того, они достаточно устойчивы к коррозии. Также они очень медленно изнашиваются путем механических воздействий.

Ричард А. Норте подчеркнул, что аморфный карбид кремния прочный как раз из-за хаотичности своей структуры.