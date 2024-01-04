Ученые из Индии заявили, что пик солнечной активности в 2024 году будет наблюдаться с января по сентябрь. По мнению специалистов, чрезмерная активность Солнца даже может вызвать сбои в работе электроники.

Индийские специалисты уверены, что в 2024 году солнечная активность будет значительно выше среднего уровня, однако все же она не достигнет рекордных значений. Но в период солнечных вспышек на нашей планете могут возникать геомагнитные бури, способные влиять на работу спутников и навигационных систем. Также они могут вызвать проблемы в работе электронике.

Ученые отмечают, что максимальный уровень активности Солнца наблюдается каждые 11 лет. На поверхности Солнца есть так называемые пятна – области, с максимально сильным магнитным полем. И каждое 11-летие, по словам специалистов, на звезде образуется самое большое количество таких пятен, вспышек и коронарных выбросов массы.

В связи с этим, чувствительные к геомагнитным бурям люди могут испытывать проблемы со здоровьем. У них будет наблюдаться нарушение сна, упадок сил, головные боли и усиление хронических заболеваний.