Сотрудники научной станции, расположенной в Антарктиде, обнаружили представителя редкого вида белых пингвинов Генту. Соответствующее видео было опубликовано авторами YouTube-канала ClickHeart TV 6.

В начале января 2024 года ученым удалось обнаружить и снять на видео необычную особь пингвина полностью белого цвета в окрестностях исследовательской базы Гонсалес-Видела. В результате генетической мутации более известной как лейкизм пингвины вида Генту обычно являются обладателями черных голов с белыми пятнами вокруг глаз и красновато-оранжевых клювов.

По словам ветеринара Диего Пеналоса, у замеченной особи можно заметить неравномерную пигментацию. При этом лейкизм бывает не только у пингвинов, но также и других видов, например, китов, бизонов, аллигаторов и даже жирафов.

Лейкизм отличается от альбинизма тем, что не влияет на пигмент в радужной оболочке глаза. Сама по себе мутация не представляет опасности для здоровья животных, но может усложнить им жизнь. С окрасом белого цвета намного сложнее спрятаться от хищников.