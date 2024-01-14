Туристический портал TourDom сообщил, что отдыхающие в ОАЭ россияне утратили свои денежные средства в одном из отелей Дубая. Как рассказала турагент пострадавших российских граждан, из номера отеля пропала достаточно крупная сумма денег. Причем инцидент произошел в пятизвездочном отеле.

Как рассказала собеседница издания, в предпоследний день отдыха, у ее клиентов из гостиничного номера в отеле Bluewaters Dubai в Дубае. Пропала сумма более 5 тысяч долларов (443 тысячи рублей). Данные средства хранились вне сейфа.

Когда российские туристы обнаружили пропажу денег, то они сразу же обратились на ресепшен. Но в отеле изначально отнеслись к этой ситуации равнодушно и сначала даже отказывались вызывать полицию. По-видимому, они не хотели разбираться с возникшей проблемой. В Телеграм-канале гостиницы сообщения россиян о данном инциденте были удалены.