Боеголовку сбитой российской ПВО украинской противокорабельной ракеты «Нептун» выбросило на берег Азовского моря у Таганрога. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Кирилл Фёдоров/Война История Оружие».

Он опубликовал в Сети видеозапись с украинской ракетой и сообщил, что она представляет собой модернизацию боезаряда Х-35.

Эта ракеты разрабатывалась и производилась во времена СССР. Россия также ее модифицировала, однако имеются серьезные отличия – у разработок конструкторов из РФ боезаряд имеет оперение с изменяемой стреловидностью.

Напомним, ракеты «Нептун» развивают дозвуковую скорость, имеют дальность поражения целей до 360 километров. Изначально ракетный комплекс размещался на шасси КрАЗ-7634, но после банкротства Кременчугского автозавода было принято решение задействовать чешскую технику.