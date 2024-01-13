В Якутии планируются съемки фильма об участнице Паралимпийских игр, пловчихе Анастасии Диодоровой в одноименном фильме. Съемочный процесс будет проходить, как в Якутии, так и в столице России. В социальных сетях был объявлен кастинг на роль главной героини.

По словам кастинг-директора данного проекта Яны, объявление о проведении кастинга на главную роль стало просто вирусным. Яна отметила, что получила сообщения от тысячи родителей, считающих, что их ребенок похож на Настю Диодорову.

Стоит отметить, что на главную роль должна быть найдена девочка в возрасте 11-15 лет худенького телосложения и внешне похожая на Диодорову.

Но пишут все подряд, – отметила кастинг-директор.

Кастинг будет проводиться до 21 января 2024 года. Авторам проекта придется очень сложно, ведь претенденток на роль очень и очень много.

Анастасия Диодорова является серебряным призером Паралимпийских игр, проводимых в Китае в 2008 году, чемпионкой мира и Европы, трехкратной чемпионкой мира по фридайвингу и плаванию в ластах.