Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в 2023 году более чем на 3% вырос турпоток отдыхающих из РФ на Мальдивские острова. Отмечается, что для российских туристов отдых на Мальдивах перестал быть сезонным.

По информации АТОР, за 2023 год на Мальдивы отправилось более 209 тысяч российских путешественников. Однако, по словам экспертов, эти показатели еще не смогли побить рекорд 2021 года.

«Но от исторического рекорда 2021 года (220 тысяч посетителей) турпоток еще отстает на 5,1%. Цифры фактического турпотока из Российской Федерации в 2023 году почти точно совпали с ранее данным прогнозом АТОР», – подчеркнули эксперты.

Ранее в АТОП был назван самый дорогостоящий зарубежный тур из России за 2023 год. Путешествие в Анталью для семьи из шести человек сроком на три месяца обошлось туристам в 24.5 миллионов рублей. Данную сумму пятеро взрослых и один ребенок заплатили за проживание в отеле пять звезд в Анталье с апреля по июль 2023 года.