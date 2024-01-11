Россиянка по имени Ольга решила рассказать, как встречала Новый год в Сочи. Она оставила отзыв на портале Sochi1.ru. По словам туристки, поездка в Сочи в зимнее время ее не впечатлила.

Первое, что ей не понравилось, это огромное скопление людей и долгие очереди в «Сочи Парке». По ее словам, она не смогла услышать бой курантов и разобрать выступление президента России, транслирующееся в парке аттракционов из-за сильного шума.

Кроме того, Ольгу огорчило сильное повышение цен на праздничный период. Подорожало абсолютно все, поэтому она решила отказаться от катания на горных лыжах.

Также подвела и погода. По словам туристки, в Сочи может начаться дождь вечером, а закончится лишь в середине следующего дня. В итоге, дороги превращаются в реки, вызывающие оползни. Поэтому из-за плохой погоды в новогодние праздники, Ольга коротала время в торговом центре и «скучала», ведь других возможностей для отдыха в Сочи в плохую погоду у нее не было.