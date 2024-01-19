Руководитель сафари-парка в Крыму рассказала о жизни трех спасенных львят – Шерхане, Симбе и Асаде.

В беседе с РИАН Татьяна Алексагина сообщила, что трех львят спасли при разных обстоятельствах. Шерхана привезли из Донецка. Этот львенок не имел серьезных отклонений в здоровье и развитии. Симбу забрали у хозяев-живодеров, которые морили львицу голодом. Обессиленное животное не могло стоять на ногах. Асаду также принудительно изъяли у живодеров в Мелитополе. У нее ветеринары нашли многочисленные переломы передних лап.

Львицам потребовалось длительное лечение. Им давали медикаменты, откармливали, делали массаж. Некоторое время львята содержались на карантине по-отдельности. Но на днях их перевели в общий вольер. Львята быстро подружились. Покалеченные животные постепенно возвращаются к жизни. Они много играют, демонстрируют бодрость и активность, пояснила Алексагина.