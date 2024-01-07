Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал творчество блогера Насти Ивлеевой. Он отметил, что ему не по себе от недалекости организаторши «голой вечеринки».

По словам Кучеры, он еще после интервью Ивлеевой с Юрием Дудем (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) заметил, насколько недалекой является блогер. Но при этом она пользуется популярностью у россиян, что очень грустно.

На программе «Злые языки» Кучера заявил, что Ивлеева выпускает «странный контент». Поэтому печально, что «толпа ведется» на ее проекты.

Ранее появились слухи, что недельное молчание Ивлеевой указывает на ее отъезд из России. Однако блогер вышла на связь с подписчиками и сообщила, что проводит новогодние праздники с близкими в Санкт-Петербурге.