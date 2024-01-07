Блогер Анастасия Ивлеева, которая организовала «голую» вечеринку, почти на неделю исчезла из медиапространства. Пошли даже слухи о том, что она находится либо в Дубае, либо в Европе. Но оказалось, что это недостоверная информация.

После недели молчания Настя вышла все же на связь с поклонниками и сообщила, что находится в Петербурге и празднует там Новый год и Рождество.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими», – сообщила подписчикам Ивлеева.

Также она отметила, что уезжать никуда не собиралась, а просто использует праздники для перезагрузки. Это, по ее мнению, лучшие моменты, чтобы выдохнуть и отдохнуть. Также блогер порекомендовала последовать ее примеру.