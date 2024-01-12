Телеканал «ТНТ» назвал абсолютно законным использование песни Юрия Шатунова «Седая ночь» в новогодней пародии «Иван Васильевич меняет все», а также отвергли все претензии основателя «Ласкового мая» Андрея Разина.

«Для использования песни «Седая ночь» разрешение Андрея Разина не требуется, и его нападки на артиста Сергея Лазарева – это претензии юридически не подготовленного человека, – заявили представители ТНТ.

Также на канале объяснили, что права на использование песни в измененном виде были приобретены у правообладателя. Разин же таковым не является.

Напомним, продюсер по-прежнему считает, что песни «Ласкового мая» принадлежат ему согласно решению одной из американских компаний. Однако в 2022 году Юрий Шатунов выиграл суд и стал полноправным владельцем этих композиций. После его смерти все права на них перешли к наследникам певца.