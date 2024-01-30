Популярная российская актриса Татьяна Арнтгольц опубликовала редкую фотографию в социальных сетях со своей дочерью Марией. Артистка написала трогательный пост, подчеркнув, что очень сильно любит свою дочку.

«Какое счастье — взрослые дети! Они становятся лучшей компанией, главной поддержкой и опорой! Дочь, я люблю тебя», – написала Татьяна.

Мария является дочерью актрисы Татьяны Арнтгольц и актера Ивана Жидкова. Артисты поженились в 2008 году, а 15 сентября 2009 у них родилась девочка. Однако семейный союз актеров распался в 2013 году. Однако они смогли сохранить нормальные отношения и активно принимают участие в воспитании общей дочери.

Сейчас оба артиста нашли счастье в других отношениях. Татьяна Арнтгольц вышла замуж за актера Марка Богатырева, которому в 2021 году подарила сына Данила. А Иван Жидков сейчас встречается с 23-летней актрисой по имени Мария. Также у 39-летнего актера есть сын Степан от модели Лилии Соловьевой, с которой он жил в гражданском браке. Степану сейчас 6 лет.