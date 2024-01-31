Украинцам, которые не подчиняются ТЦК, нужно простреливать колени. Такое заявление сделал командир 118-й бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко.

Он заявил, что если человек не хочет выходить из машины или из общественного транспорта по требованию военкома, нужно простреливать ему колени, калечить. Если ТЦК не начнут действовать таким образом, то «победить» Украине не удастся.

«Должно быть только так, иначе мы не победим. Мы доиграемся в демократию!» — цитирует Стуженко тг-канал «Украина.ру».

Также командир теробороны заявил, что повестки мало раздавать на улицах и в общественных местах. Многие украинцы стараются избегать подобных облав и поэтому уклоняются от мобилизации.

Сейчас Верховная рада рассматривает новый законопроект, который может быть принят не раньше марта.