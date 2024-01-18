Индийский портал Sportskeeda, продвигающий здоровое питание и занятия спортом, рассказал о полезных свойствах лаврового листа. Выяснилось, что это растение способно противодействовать развития целого ряда заболеваний.

Оно улучшает работу защитных систем организма за счет большого количества витаминов и микроэлементов. В частности, в ном содержатся витамины B6 и A.

Кроме того, фитонутриенты, партенолиды и катехины обеспечивают профилактику онкологических заболеваний.

Лавровый лист улучшает работу пищеварительного тракта и почек, борется с грибковыми инфекциями, восстанавливает нормальное состояние волос, повышает эффективность борьбы с диабетом второго типа, так как регулирует уровень сахара в крови.

Дым от тлеющего листа также помогает справиться с психологическим стрессом и даже тяжелой депрессией. Противопоказаниями к его употреблению являются лишь беременность и наличие аллергических реакций. Во всех остальных случаях имеет смысл добавлять лавровый лист в любые блюда, чтобы воспользоваться всеми его преимуществами.