Автор китайского издания Sohu сообщает о заострении противостояния между Западом и Россией, в результате чего в Европе ситуация является достаточно напряженной. По информации китайских аналитиков, западными странами был устроена масштабная провокация неподалеку от российских границ.

В ходе учений Steadfast Defender 2024 предполагается участие 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, сотни самолетов и десятки кораблей. Учения будут проводиться на протяжении нескольких месяцев, а некоторые этапы маневров будут проведены непосредственно около российских границ. По словам автора материала, таким образом, Запад надеется надавить на Россию. Командование учений Steadfast Defender 2024 считает, что их маневры станут «неприятным сюрпризом» для Москвы.

Но в итоге, отмечается в статье Sohu, российское правительство крайне спокойно отреагировало на натовские учения. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в день, когда стартовали Steadfast Defender 2024, осуществил визит в самый западный российский регион – Калининград. Президентский борт спокойно пролетел над Балтикой, где неподалеку находились воздушные разведчики натовских сил.