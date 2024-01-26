Достигнутые в марте 2022 года договоренности между Украиной и Российской Федерацией в Стамбуле не были реализованы из-за стремления США руками Киева «уничтожить российскую военную машину». Об этом в своей книге об украинском конфликте Showman пишет журналист издания Time Саймон Шустер.

По словам журналиста, в ходе переговоров в Стамбуле были достигнуты договоренности, которые подразумевали нейтральный статус Украины, обязательство по не размещению военных баз иностранных государств на своей территории, а также отказ от проведения совместных учений с иностранными войсками.

При этом даже после провокации в Буче Зеленский все еще был готов пойти на мирные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Однако после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, прошедшего 24 апреля, было принято решение продолжать боевые действия. Вашингтон пообещал Киеву начать поставки тяжелых видов вооружений.