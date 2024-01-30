Телеграм-канал Shot разъяснил, каким образом «стая» украинских дронов-камикадзе сумела добраться 29 января до Ярославля. Отмечается, что беспилотники летели на сверхмалых высотах, стремясь постоянно держаться русла рек.

Такой полет по руслам был необходим, чтобы не попасть в зону действия российских радиолокационных станций. Беспилотники летели по одному, расстояние между ними составляло около 1 километра.

Также предполагается, что запуск дронов осуществлялся в Черниговской области. После этого они пересекли Смоленскую область, прошли над Национальным парком Завидово и в Тверской области вошли в русло Волги, по которому следовали до Углича. Там дроны повернули на Ярославль.

До конечной цели – нефтебазы, добрался лишь один беспилотник. Все остальные не выдержали столь дальнего полета. Они падали, задевая за ветви деревьев, а также просто выходили из строя из-за неисправностей.