Россия уже победила в конфликте на Украине, а также продемонстрировала, что ее военный потенциал гораздо выше, чем у Киева. Освобождение всей украинской территории – это вопрос исключительно желания РФ и ни ВСУ, ни НАТО ее не остановят, заявил бывший сотрудник разведки США Тони Шаффер.

Он отметил, что Россия на самом деле не ставит перед собой цель поглотить Украину. Президент РФ Владимир Путин перед началом специальной военной операции четко назвал те задачи, которые должны быть выполнены. И поэтому ВС РФ сконцентрированы только на них, приводит слова Шаффера РИА Новости.

Украина в 2023 году попыталась провести контрнаступление, но оно завершилось провалом. Теперь у Киева нет ресурсов для повторения подобного «подвига». В отличие от России, которая вполне может перейти к полномасштабному наступлению уже ранней весной 2024 года. Но опять же, только если она этого захочет.