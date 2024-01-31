Приказ украинских властей сбить над Белгородской областью транспортный самолет Ил-76 оказался серьезным просчетом. Киев надеялся обвинить Россию в «очередном военном преступлении», однако в действительности все произошло в точности до наоборот, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Еще одной целью Киева было запугивание простых украинцев, которые не хотят идти в военкоматы и отправляться на фронт сражаться за амбиции президента Владимира Зеленского. Но и она не была достигнута. Напротив, недоверие к властям выросло еще больше.

«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет. То же, что они сейчас там бомбят свои населенные пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее. То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Самолет Ил-76 был сбит украинской ПВО. На борту находилось 65 военнопленных ВСУ, которых должны были обменять, а также четыре члена экипажа и группа сопровождающих лиц. После падения транспортника не выжил никто.