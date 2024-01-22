Российские ВС успешно штурмовали еще один опорный пункт в окрестностях Авдеевки и установили контроль над ним, рассказал телеграм-канал «Военная хроника».

После взятия опорника и проведения тщательной зачистки стало известно, что защищали его отнюдь не простые подразделения ВСУ. На опорном пункте находились боевики президентской бригады им. Богдана Хмельницкого (войсковая часть А-0222).

Четверо боевиков проявили благоразумие и, осознав бессмысленность сопротивления, сложили оружие добровольно. Остальные были ликвидированы в достаточно напряженной перестрелке.

Канал опубликовал эксклюзивное видео, демонстрирующее захват опорного пункта противника.

Напомним, ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал предположение, что к 1 марта Авдеевка окажется под контролем ВС РФ.