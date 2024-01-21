Авдеевка окажется под контролем ВС РФ к 1 марта, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В интервью порталу News.ru он пояснил, что российские войска уверено продавливают оборону ВСУ по всему фронту, так как Киев столкнулся с серьезным дефицитом оружия и боеприпасов.

«Наше продавливание обороны ВСУ, начиная с Крынок, заканчивая Купянском, — ВСУ не могут его сдержать, им не хватает сил», – рассказал аналитик.

Также он отметил, что украинские террористические атаки на Белгород, Курск, Воронеж, Донецк, призваны отвлекать внимание ВС РФ, а также демонстрировать Западу и населению страны способность предпринимать хоть что-нибудь.

В Авдеевке, по мнению Дандыкина, боевики ВСУ сдадутся так же, как и в Мариуполе на «Азовстали». То есть, после полного окружения. После этого можно будет продвигаться к Северску и брать под контроль новые территории, а также отслеживать действия Киева и Запада.

Дандыкин также отмечает, что сейчас важно не давать Украине возможности выстроить новые линии обороны и закрепляться на новых рубежах, так как их взятие будет таким же сложным, как и в Авдеевке.