В Москве и Подмосковье на протяжение нескольких дней держится экстремально низкая температура. Многие владельцы китайских автомобилей столкнулись с проблемой пуска двигателя в морозы и рядом других неисправностей. Корреспондент Business FM рассказал о самых распространенных проблемах машин из Поднебесной, в особенности электрокаров.

«Машина каршеринговая, опустил стеклоподъемник, потом попытался поднять, передний справа закрылся, слева отказался закрываться. Просто стоял, машина работала, дергал за кнопку закрытия стеклоподъемника, она не реагировала никак. Потом все-таки вдруг она поползла сама: видимо, сигнал шел, продолжал, наверное, идти. Наверное, минуты три, которые казались вечностью, все это продолжалось. Это была Omoda C5, кроссовер», – поделился своей историей москвич Александр.

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором женщина жалуется на отпавшую на морозе педаль газа у автомобиля Changan модели CS55. По ее словам, она поправляла коврик на водительском месте и случайно задела им педаль газа, которая просто отвалилась на морозе.