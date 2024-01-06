В Москве и Подмосковье на протяжение нескольких дней держится экстремально низкая температура. Многие владельцы китайских автомобилей столкнулись с проблемой пуска двигателя в морозы и рядом других неисправностей. Корреспондент Business FM рассказал о самых распространенных проблемах машин из Поднебесной, в особенности электрокаров.
«Машина каршеринговая, опустил стеклоподъемник, потом попытался поднять, передний справа закрылся, слева отказался закрываться. Просто стоял, машина работала, дергал за кнопку закрытия стеклоподъемника, она не реагировала никак. Потом все-таки вдруг она поползла сама: видимо, сигнал шел, продолжал, наверное, идти. Наверное, минуты три, которые казались вечностью, все это продолжалось. Это была Omoda C5, кроссовер», – поделился своей историей москвич Александр.
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором женщина жалуется на отпавшую на морозе педаль газа у автомобиля Changan модели CS55. По ее словам, она поправляла коврик на водительском месте и случайно задела им педаль газа, которая просто отвалилась на морозе.
«Я сегодня ездил, смотрю, стоят, “прикуривают” на стоянках. У нас же, у таксистов, есть взаимопомощь и взаимовыручка, и каждый таксист возит с собой провода, и поэтому можно вызвать такси, поставить в примечании “с проводами”, приедут, “прикурят”. Это не касается премиальных электрических машин. Это Zeekr, это Voyah, у них батарея побольше, но процент зарядки и пробега уменьшается в холодное время очень значительно. Китайцы ничего, вроде переносят. Сейчас в интернете очень много ситуаций, где бросают китайские машины, педали отпадают и тому подобное, но у нас такого не было еще. Нормально ездят, работают, все хорошо», – поделился своим мнением руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев.